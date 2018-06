Sol anima e público já se concentra em Copacabana

RIO DE JANEIRO - A praia de Copacabana está cheia de turistas e cariocas, que aproveitam o sol do último dia do ano. Parte da Avenida Atlântica já está interditada para a festa de reveillon. Os primeiros shows começam só às 19 horas, mas muita gente já está próxima à grade para guardar lugar.

O prefeito Eduardo Paes, de manhã, vistoriou o palco principal, em frente ao hotel Copacabana Palace, e pediu atenção na hora da saída da festa, já que a maior parte das pessoas opta por voltar para casa entre o fim dos fogos, à 0h16, e as 2 horas.

As balsas com os fogos, rebocadas da Ilha do Governador, já estão próximas de Copacabana. Serão 16 minutos de queima e um público estimado em 2 milhões de pessoas. O secretário de Ordem Pública, Alex Costa, disse que 78 carros foram rebocados na região. O acampamento na praia é proibido e também está sendo coibido.