Soldado do Bope baleado na cabeça morre no Rio

O cabo do Batalhão de Operações Especiais (Bope) Ênio Roberto Santiago, de 33 anos, baleado na cabeça na manhã de sexta-feira, 10, ao tentar impedir que um casal tivesse seu carro roubado, na Tijuca, zona norte, morreu na tarde deste sábado, 11, no Hospital Souza Aguiar.

Santiago estava trabalhando na segurança do tenente-coronel Alberto Pinheiro Neto, principal assessor do comandante-geral da PM, coronel Mário Sérgio Duarte. Neto, que esteve à frente do Bope até quinta-feira, não estava no local do tiroteio.

Santiago foi ferido por volta das 7h30, quando estava na movimentada esquina da ruas São Francisco Xavier e Conde de Bonfim. Ele estava no carro descaracterizado da polícia, aguardando Pinheiro Neto, quando viu o momento em que dois homens anunciaram o assalto a um casal num Gol preto, parado no sinal fechado. Santiago reagiu, mas comparsas dos assaltantes fizeram cinco disparos na direção do cabo - um tiro na cabeça.

Os criminosos fugiram no carro do casal. Houve pânico e correria dos pedestres que estavam próximos do local. Santiago foi ferido por uma bala, que provocou danos em vários pontos do cérebro. Ele passou por nove horas de cirurgia e, desde que chegou ao hospital, seu estado era considerado gravíssimo.