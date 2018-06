Subtenente da PM é assassinado em comunidade de São Gonçalo

RIO - Um policial militar morreu baleado na comunidade do Boaçu, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 22. De acordo com a Polícia Militar, o subtenente Roterdan Jayme Baptista fazia um patrulhamento quando ele e os colegas foram recebidos a tiros.

Baptista foi ferido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu investigação sobre o caso, na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

O policial estava havia 15 anos na PM. Ele deixa mulher e dois filhos.