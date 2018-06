Sucursal estreia nesta segunda-feira o blog Estadão Rio

RIO - O Estado estreia nesta segunda-feira, 9, o blog Estadão Rio, com reportagens, roteiros, dicas, análises e comentários produzidos pela sucursal carioca. O conteúdo será atualizado diariamente, com notícias em tempo real e informações sobre o Estado e as cidades fluminenses.

Na capital, o blog vai acompanhar e comentar as grandes obras iniciadas há dois anos, que incluem a extensão do metrô para a zona oeste, novas vias expressas, a urbanização da região portuária e as mudanças no centro carioca. Também trará reportagens sobre os 450 anos de fundação da cidade, comemorados em 1.º de março. Os festejos vão durar o ano inteiro.

O aperto nas contas públicas do Estado, decorrente da queda de receita, também estará no foco do novo blog. A retração do setor petroleiro, um dos mais importantes para a economia fluminense, será tema de reportagens e análises.

Com participação dos internautas, o blog trará dicas e roteiros de restaurantes, bares, museus, shows e festas; sugestões de passeios e praias; informações sobre a prática de esportes.

"O Rio continua a ser um dos destinos preferidos de brasileiros e estrangeiros. A cidade está vivendo um período de grandes transformações e será palco da Olimpíada no ano que vem. O Estadão, com o blog, quer acompanhar ainda mais de perto estas mudanças. E pretende ajudar seus leitores a descobrir e usufruir o que de melhor a cidade tem a oferecer", disse o diretor da Sucursal Rio do Estado, Marcelo Beraba.