Suplente de vereador é preso no Rio, acusado de roubar carro

RIO - Agentes da Operação Lapa Presente, do governo do Estado do Rio de Janeiro, prenderam na noite desta quinta-feira, 14, Eucimar da Silva Archanjo, de 37 anos, e Alan de Assis Ferreira, de 25, acusados de roubar um carro pouco antes. Archanjo é suplente de vereador pelo PC do B no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e policial militar reformado.

Os agentes chegaram até eles depois de serem abordados por dois homens que haviam tido o carro roubado. O Fiat Palio em que Archanjo e Ferreira estavam foi interceptado, e com a dupla foram encontrados uma pistola e um revólver. Eles foram reconhecidos pelas vítimas na 5ª Delegacia Policial, e presos. A operação tem o objetivo de coibir roubos, furtos, uso e venda de drogas na Lapa.