Suspeito de envolvimento com o tráfico é preso no Morro do Dendê

RIO - Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico foi detido em uma operação do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Ilha do Governador, zona norte do Rio, no Morro do Dendê. Com ele foi apreendida uma pistola ponto 40, carregadores, munições e um rádio transmissor. A comunidade fica a cerca de 7 km do Aeroporto Internacional do Galeão.

A operação começou às 5h desta sexta-feira, 28, e conta com apoio de agentes dos batalhões de Olaria (16º BPM), Méier (3º BPM), Maré (22º BPM) e de Ações com Cães (BAC). As apreensões serão apresentadas na 37ª DP (Ilha do Governador).