Suspeito de envolvimento na construção dos prédios de Muzema, no Rio, se entrega

RIO - Um dos suspeitos de envolvimento na construção irregular de prédios de apartamentos que desabaram na favela da Muzema, zona oeste do Rio, se entregou na tarde deste sábado à Polícia Civil. O desabamento de dois edifícios, no mês passado, deixou 24 mortos. A favela é dominada por uma milícia e há suspeita de envolvimento dos milicianos com a construção dos edifícios.

Rafael Gomes da Costa, 26 anos, era procurado pela polícia e estava foragido. À TV Globo, Costa disse que não sabia que os imóveis eram irregulares, negou qualquer envolvimento com milicianos e afirmou que comprou e vendeu dois apartamentos num dos prédios que desabou para moradia própria.

Para a delegada Adriana Belém, porém, a ligação com milicianos não está descartada. “Quem constrói aquilo, certamente pediu autorização”, disse Belém, em entrevista à TV Globo.

Além de Costa, são procurados e estão foragidos José Bezerra de Lima, conhecido como Zé do Rolo, responsável pela construção dos imóveis, e Renato Siqueira Ribeiro. Ribeiro e Costa atuariam como vendedores dos apartamentos construídos irregularmente.

No início deste mês, a Polícia Civil cumpriu 20 mandados de busca e apreensão como parte das investigações sobre o caso. O objetivo era buscar documentos e computadores. Os mandados foram cumpridos em endereços das zonas sul e norte do Rio, na Baixada Fluminense, em Pernambuco e na Paraíba.

Um dos locais que foi alvo das buscas nesta manhã é a sede da Associação de Moradores da Muzema, apontada por testemunhas como uma espécie de imobiliária informal do condomínio onde os prédios desabaram.