Suspeito de roubo morre durante perseguição policial no Rio

RIO - Uma perseguição policial terminou com a morte de um suspeito e a prisão de outro na noite de sábado, 4, na Lapa, no centro do Rio.

A Polícia Militar informou que oficiais do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam um patrulhamento, quando foram informados que dois homens em uma moto estavam praticando roubos na região.

Os policiais iniciaram a perseguição dos dois suspeitos na rua do Senado, na Lapa. Na fuga, um dos homens caiu da moto e morreu no local. Segundo a PM, ele teria quebrado o pescoço.

O outro homem foi preso e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá).