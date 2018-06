Suspeito é morto em operação da polícia em Niterói

RIO - Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) realizam operação nos morros da Cruz, Viradouro, Cutia, Grota e União, em Niterói, nesta quarta-feira, 19. Até as 11h, a assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou que duas pessoas foram presas e um suspeito foi baleado e morreu no local.

Houve confronto na área de mata da comunidade da Grota, assustando moradores. Lá, um homem ainda não identificado foi encontrado morto, além de duas pistolas e drogas. Segundo a PM, o local foi preservado para a perícia.

Participam da ação homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Choque (BPChoq), Batalhão de Ações com Cães (BAC), e Grupamento Aeromóvel (GAM).

Ao todo, nas comunidades, foram apreendidas três pistolas, munições, dois carregadores, cocaína e maconha. As ocorrências foram encaminhadas para a 77ª Delegacia de Polícia, em Niterói. Às 11h30, a operação seguia em andamento.