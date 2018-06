Suspeito morre após confronto entre criminosos e Bope na Rocinha

SÃO PAULO - Um homem morreu após troca de tiros entre criminosos e militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na madrugada deste domingo, 17, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. A vítima é um dos suspeitos de participação no crime.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições do Bope patrulhavam a comunidade quando criminosos efetuaram os primeiros disparos. Os militar revidaram e houve troca de tiros na região. Durante buscas na área, um dos suspeitos foi encontrado ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, duas granadas, carregador, munições e drogas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.