Suspeito morre após perseguição policial na Avenida Brasil, no Rio

RIO - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma perseguição policial na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 20. Os dois são suspeitos de praticarem assaltos em um veículo roubado em uma das principais vias expressas da cidade.

Houve troca de tiros durante a perseguição e o motorista do Fox vermelho roubado morreu em um acesso da avenida. O carona foi identificado como Igor dos Santos, de 22 anos, e foi socorrido no Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste.

Os dois seriam do Complexo do Chapadão, na zona norte da cidade. Com a dupla, foram apreendidas armas, munição, dinheiro, celulares e uma granada. O caso foi registrado na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).