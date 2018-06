Tailandesa é presa com drogas na mala, no Aeroporto do Galeão

RIO - Uma tailandesa de 21 anos que não teve o nome revelado foi presa no final da tarde desta terça-feira, 22, pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, com quase um quilo de cocaína na mala. Ela tentava embarcar para Roma, na Itália.

Durante a revista de bagagens, funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) observaram que havia material suspeito em uma mochila. A passageira, que seguiria no voo AZ 0673 da empresa Alitalia, com destino a Roma, foi retirada da aeronave. A cocaína estava em um fundo falso da mochila despachada como bagagem de porão.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia Federal no aeroporto, a tailandesa não esclareceu onde conseguiu o entorpecente. Em conversa, revelou apenas que o destino da droga seria a capital da Rússia. Também foram apreendidos quase US$ 500 e 1000 ienes.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas e pode ser condenada a penas que variam de cinco a 15 anos de reclusão. Ela foi encaminhada ao sistema prisional do Estado do Rio.