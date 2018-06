Táxi com filho de Bolsonaro é atingido por tiro em arrastão

RIO - Um arrastão seguido de disparos assustou motoristas e passageiros na noite desta sexta-feira, 29, no Rio. O crime foi cometido dentro do Túnel Rebouças, que liga a Lagoa, na zona sul, ao Rio Comprido, na zona norte. Uma das balas atingiu o táxi onde estava o vereador Carlos Bolsonaro, filho do deputado federal Jair Bolsonaro, ambos do PP-RJ. Não há confirmação de feridos.

Em entrevista ao Estado, Carlos Bolsonaro relatou que o assalto ocorreu na frente do táxi em que estava, no sentido zona sul. De acordo com o vereador, dois assaltantes em uma moto tentaram forçar um outro motociclista a parar. A vítima só obedeceu quando uma segunda moto com bandidos impediu a passagem.

"Tudo aconteceu na frente do táxi onde eu estava. Um dos bandidos desceu da moto e tentou fazer um arrastão. Nesse momento, o taxista acelerou e o marginal atirou contra o carro", disse Carlos Bolsonaro. Após deixar o túnel, o vereador comunicou à Polícia Militar, que foi ao local do assalto. Pelo menos um dos tiros atingiu o táxi.

Os disparos deixaram os motoristas desesperados. Muitos desceram dos carros para se esconder. O trânsito no local ficou lento por mais de 30 minutos. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, as pistas não foram bloqueadas.