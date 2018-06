Táxi faz ultrapassagem proibida e duas pessoas morrem no Rio

Duas pessoas morreram em um acidente causado por um táxi na manhã desta segunda-feira, 1º, na Avenida Niemeyer, em São Conrado, no Rio de Janeiro. O motorista de um táxi tentou fazer uma ultrapassagem proibida e bateu de frente com um ônibus. O motorista e a passageira do táxi morrem na hora, segundo informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 6h30, próximo ao Hotel Nacional. Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na região.