Temporal na região metropolitana do Rio arrasta plataforma recém-comprada pela Petrobrás

RIO - Além dos tradicionais alagamentos e falta de luz em partes da cidade, o temporal que atingiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira causou um fato provavelmente inédito: um navio-plataforma de petróleo que chegou ao porto do Rio no dia 24, comprado pela Petrobrás, e estava fundeado na Baía de Guanabara, foi parar na orla da praia de Boa Viagem, em Niterói. Segundo a petroleira, ninguém se feriu com o deslocamento do navio-plataforma, que pesa 78 mil toneladas.

Em nota divulgada às 22h20, a empresa afirmou que, “por conta do temporal e os fortes ventos que atingiram a região metropolitana do Rio de Janeiro, houve um deslocamento da P-70, durante o processo de ancoragem da plataforma para próximo da costa, em Niterói”.

A Petrobras informou que “já reconduziu a unidade à área onde ficará fundeada na Baía de Guanabara”. Não houve vítimas e a empresa afirmou que está apurando as causas da ocorrência.

O navio-plataforma tem capacidade para produzir 150 mil barris de óleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia e vai operar no campo de Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos. Ele saiu do estaleiro onde foi fabricado, na China, em 9 de dezembro, e chegou ao Rio no dia 24, trazido pelo navio holandês semissubmersível Boka Vanguard. O navio-plataforma havia sido colocado na água na manhã desta quinta-feira.

Outros efeitos da chuva. O temporal que atingiu o Rio nesta quinta-feira também causou queda de árvores, alagamentos e congestionamentos. Houve falta de luz no estádio de São Januário, horas antes da partida de futebol entre Vasco da Gama e Cabofriense, válido pelo Campeonato Carioca. O jogo deveria começar às 21h30, mas foi adiado e, no momento da publicação desta reportagem, estava previsto para começar às 23h05.