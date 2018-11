Tenente do Exército é morto a tiros em tentativa de assalto na região metropolitana do Rio

RIO - Um tenente do Exército foi assassinado a tiros no carro em que viajava na manhã deste domingo, 4, na altura do quilômetro 301 da rodovia BR-101, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o tenente Ezenilton Mudesto Silva teria sido vítima de uma tentativa de assalto.

Por volta das 9 horas, dois homens a bordo de uma motocicleta se aproximaram para tentar roubar o automóvel Honda Civic da vítima. Eles atiraram contra o tenente e fugiram em seguida.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, agentes fazem buscas para apurar as circunstâncias do crime. A Polícia Civil deu início à perícia no local do assassinato por volta das 11h40.