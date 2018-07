Tentativa de assalto deixa empresário morto na zona norte do Rio

RIO - Um empresário foi morto na manhã desta sexta-feira, 13, em uma tentativa de roubo no Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo o comando do 6.º Batalhão de Polícia Militar (Tijuca), policiais que estavam em patrulhamento foram acionados para verificar ocorrência no túnel . Eles encontraram “a vítima ferida por disparo de fogo sendo socorrida por uma ambulância”.

De acordo com as informações da PM, o homem seguia em seu veículo, quando houve um assalto, e criminosos atiraram. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. Viaturas do batalhão fizeram buscas na região, mas não houve prisões relacionadas ao crime, informou a Polícia.

Van escolar

Também no início desta manhã, a apenas cerca de seis quilômetros do local em que aconteceu o ataque dos assaltantes, dois homens assaltaram uma van escolar na rua Cirne Maia, no Cachambi, na zona Norte do Rio. A ação foi registrada pela câmera de um veículo que transitava pela rua. Os criminosos apontaram uma arma para o motorista da van e chegaram a roubar mochilas de alguns estudantes.

Segundo a polícia civil, duas vítimas de outros veículos compareceram à delegacia, no entanto, as vítimas da van ainda não tinham registrado o caso ocorrido. O caso está sendo investigado pela 23ª Delegacia de Polícia (Méier).