Tentativa de assalto paralisa túnel no Rio de Janeiro

Uma tentativa de assalto fechou o trânsito na noite deste sábado, 5, por 15 minutos no Túnel Zuzu Angel, no sentido Gávea, na zona sul. Em motos, um grupo de bandidos abordou motoristas no túnel. Assustados, cinco motoristas abandonaram os carros e fugiram à pé, o que interrompeu o tráfego no local. Um casal e um motorista de taxi foram roubados durante a ação dos bandidos.

Segundo a polícia, as vítimas voltavam da Barra da Tijuca, na zona oeste, e estavam juntas no mesmo veículo. Os assaltantes levaram a bolsa da mulher e dinheiro do taxista. A Polícia informou que os bandidos chegaram trocar tiros com policiais militares que passavam no túnel no momento do assalto.

Em outro episódio de violência, seis homens em três motos assaltaram dois carros próxima ao elevado que liga a Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade. Os bandidos fecharam a pista e roubaram um casal, que estava em um Vectra.