Termina sequestro ao ônibus no centro do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública do Rio da Janeiro (SSP) informou que terminou o sequestro a um ônibus no centro do Rio da Janeiro na noite desta terça-feira, 9. O ônibus fazia a linha Praça XV/Caxias e foi dominado pelos criminosos na Avenida Presidente Vargas. Dez pessoas foram retiradas do ônibus. Segundo a SSP, duas pessoas feridas estão no local, uma com uma coronhada na cabeça e outra com um tiro na perna. A secretaria divulgou os assaltantes resolveram se entregar. A negociação foi conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que estava no local.

A SSP revelou também que um dos assaltantes fugiu em direção à Avenida Brasil.

O Comandante geral da Polícia Militar, Mário Sérgio Duarte, afirmou que pelo menos dois bandidos foram presos. Os feridos foram atendidos no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, após suposta troca de tiros relatada por testemunhas. Durante a operação, o Centro de Operações interditou algumas faixas da via no sentido Candelária, na altura do Sambódromo.

Colaboração de Monica Ciarelli

Última atualização feita às 22h20