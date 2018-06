Teto da quadra da Beija-Flor desaba em Nilópolis

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Parte do teto da quadra Escola de Samba Beija-Flor, localizada na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, veio abaixo por volta das 3h30 desta sexta-feira, 8.

Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil Municipal de Nilópolis, além de viaturas do Batalhão da PM de Mesquita, foram acionadas. Não houve feridos, pois a quadra estava fechada, ao contrário do que ocorre normalmente nas madrugadas de sexta-feira, quando muitos integrantes da escola estão reunidos no galpão.

Segundo os bombeiros, o estrago foi grande. Ainda não se sabe o que causou o desabamento, pois não choveu nem ventou forte naquela região. O Secretário de Defesa Civil do município, Mauro Rogério Nascimento de Jesus, foi para o local. A Beija-Flor é a atual campeã do Carnaval do Rio.