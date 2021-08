The Economist: Rio de Janeiro se pergunta por que seus policiais matam tantos negros

Na madrugada de 6 de maio, os moradores da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, acordaram com o som de helicópteros da polícia e de tiros. Dez horas depois, 28 pessoas estavam mortas, praticamente todas eram homens negros. Mariana de Paula, 27 anos, contadora e ativista que vive no morro, disse à chefe que era perigoso demais ir trabalhar. A chefe, que é branca, sugeriu que ela chamasse um carro de aplicativo. “Ela não entendia”, disse Mariana, que é negra. O tiroteio parecia pipoca estourando. As vítimas incluíam um policial, baleado por traficantes, e 27 moradores mortos pela polícia. Alguns estavam desarmados. Essa foi a operação policial mais letal na história do estado.

Quando o tiroteio parou, Mariana começou seu trajeto por becos que ziguezagueavam até o início do morro, passou por um túnel que liga a zona Norte do Rio à rica zona Sul e, finalmente, chegou a Barra da Tijuca, uma faixa litorânea que é 72% branca. Na maior parte dos bairros brancos do Rio, apartamentos podem custar R$ 21 mil por metro quadrado. Seus moradores culpam a pobreza e a corrupção pela violência que atormenta a cidade. Mas o coro crescente de “Marianas”, em sua maioria de periferias e favelas negras, sugerem que é muito mais do que isso.

Os brasileiros negros estão cada vez mais argumentando não apenas que a polícia reage violentamente -, mas, também, que a violência às vezes tem motivação racial. Em 2019, os policiais brasileiros mataram 6.357 pessoas. No estado do Rio de Janeiro, eles mataram 1.814: quase duas vezes mais pessoas do que os policiais mataram nos Estados Unidos; que tem uma população 19 vezes maior. Oito em cada dez brasileiros mortos por policiais são negros, um grupo que combina as categorias oficiais de preto, pardo e “mestiço”. As mortes causadas pela polícia triplicaram entre 2013 e 2020 e atualmente representam cerca de um terço de todos os homicídios em alguns estados.

Parte da explicação está na história. O Brasil foi o último país do continente americano a banir a escravidão. Apesar dos ex-escravos não sofrerem com a segregação formal do tipo imposto na África do Sul, a pobreza e as leis criminalizando a vadiagem e as religiões de matriz africana tiveram um efeito semelhante. O Rio “civilizou-se e modernizou-se expulsando para os morros e periferias seus cidadãos de segunda classe”, escreve Zuenir Ventura no livro Cidade Partida, publicado em 1994.

Os negros que eram pobres demais para viver em outros lugares construíram favelas. Seus moradores se tornaram mão de obra barata para fábricas na zona Norte e famílias brancas na zona Sul. Hoje, os brasileiros negros são 56% da população do Brasil, mas 70% dos pobres. O desemprego está em 17% para negros, enquanto para os brancos está em 12%. Os brasileiros brancos ganham quase duas vezes mais que os negros.

Jacarezinho, que fica entre uma extinta fábrica da General Electric e duas linhas de trem, tem 40 mil moradores. Seu passado como refúgio para antigos escravos concedeu-lhe o apelido de “favela mais negra do Rio”. Ao longo dos anos, a pobreza motivou a criatividade para a falta de recursos. Os moradores adicionam um andar atrás do outro às casas cheias de gente como se fossem peças de Lego. As lojas vendem de tudo, de bolos de aniversário a lâminas de barbear. Mas não há sistema de esgoto adequado. Nem muitos empregos formais. A venda de drogas acontece a céu aberto e é operada por adolescentes com ak-47s, apesar do enorme posto policial que há na parte de baixo da favela.

Em 2008, um coronel da polícia militar do Rio chamou a PM de “o melhor inseticida social” depois que uma operação matou nove pessoas. A polícia civil do Rio é responsável pela investigação de crimes, mas como a polícia militar, seus encontros com as favelas consistem, em grande parte, em operações fortemente armadas e com centenas de homens. Décadas de mão de ferro da polícia não conseguiram conter a violência. Um estudo recente do Ministério Público do estado mostrou que no mês seguinte às operações letais, o crime na região tende a aumentar e não a diminuir. E as operações ceifam vidas inocentes. Nos últimos cinco anos, oito crianças com menos de 12 anos foram mortas durante operações policiais no Rio. Pelo menos 24 ficaram feridas. Durante a operação no Jacarezinho, uma menina de nove anos viu um policial matar um homem no quarto dela, encharcando seu colchão com sangue.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente diz que passou meses planejando a operação em maio, que tinha como objetivo prender 21 pessoas suspeitas de aliciar menores para venda de drogas. Mas as provas parecem ser escassas - consistindo em sua maior parte em fotos do Twitter. Os policiais fizeram apenas três prisões. Das 27 pessoas mortas, algumas eram menores e a maioria não estava na lista de suspeitos (a polícia diz que eram procurados por outras acusações). Parecia uma “operação de vingança”, disse Daniel Hirata, da Universidade Federal Fluminense, no Rio. Quando um policial morre em uma operação, as mortes de civis são duas vezes mais prováveis.

Apesar dos níveis de violência - que a polícia argumenta ser necessário para conter o crime - a maioria dos cidadãos é indiferente ao sofrimento dos moradores da favela, diz Silvia Ramos, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, instituição acadêmica dedicada exclusivamente à violência e à segurança pública no Brasil. Os brasileiros veem as mortes por policiais como uma resposta natural à violência generalizada. Eles expressam mais medo do que os cidadãos de qualquer um dos 163 países entrevistados pelo Instituto para Economia e Paz, uma organização de pesquisa global sem fins lucrativos da Austrália. Cerca de 95% estão um pouco ou muito preocupados em ser vítimas da violência. Outra pesquisa descobriu que 57% concordavam com a frase “bandido bom é bandido morto”.

“Você não pode entrar em uma favela com rosas”, argumenta Carlos Monjardim, presidente da associação de moradores de Ipanema, um bairro rico na zona Sul da cidade. A região tem 42 policiais comunitários, que os residentes “adoram”. A maior preocupação de Monjardim é uma “invasão” de pessoas vendendo bugigangas nas calçadas.

Ele se refere à ideia, discutida pela primeira vez nos anos 30, de que a falta de leis contra os romances interraciais e a maior miscigenação fizeram do Brasil uma “democracia racial”. “Não existe racismo aqui”, ele diz, lembrando do seu amor pelo samba e pela irmã adotiva, que é negra. Ele apoia o presidente populista, Jair Bolsonaro, que chamou aqueles que vivem em quilombos (comunidades fundadas por escravos fugitivos) de “gordos e preguiçosos” e disse que os ativistas estão “tentando importar para o nosso território tensões alheias à nossa história”.

De fato, a segregação no Brasil, incluindo a existência de favelas e elevadores “de serviço” para empregadas domésticas e cozinheiras, tende a ser atribuída à classe, não à raça. Até mesmo aqueles de esquerda “costumavam dizer que o racismo é apenas fruto da desigualdade social”, diz Luiz Eduardo Soares, que, como assessor do secretário de segurança do Rio em 1999 e 2000, tentou reduzir o crime enchendo as favelas com projetos, como um estiloso centro cultural.

Mas tais programas muitas vezes não tem financiamento. As mortes causadas por policiais caíram 86% entre 2008 e 2014 nas áreas de “Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)”, construídas nos preparativos das Olimpíadas de 2016. Essas unidades de policiamento comunitário foram extintas em 2019, depois que seu orçamento foi reduzido de R$ 5 milhões para apenas R$ 10 mil. As tentativas de reformar a polícia custam a reformadores como Soares seus empregos.

A revolução agora é televisionada

Mas as atitudes começaram a mudar, o que se deve, pelo menos em parte, à pressão de ativistas, acadêmicos e um pequeno, mas crescente, contingente de políticos negros. Mais recentemente, os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos e a ascensão dos telefones celulares e das mídias sociais também aumentaram a conscientização sobre o racismo.

O advogado de direitos humanos Thiago Amparo fez comentários ao vivo no maior canal de TV do Brasil por seis horas após a morte de George Floyd. Em novembro de 2020, protestos varreram o Brasil depois que seguranças brancos de um supermercado Carrefour espancaram um negro até a morte. A rede de supermercados concordou em pagar R$ 115 milhões a grupos de direitos civis, uma soma recorde. Em junho, o vídeo de um casal branco acusando falsamente um instrutor de surfe negro de roubar sua bicicleta viralizou. Uma pesquisa contínua sobre notícias a respeito de operações policiais no Brasil encontrou a palavra “negro” apenas uma vez em 7 mil notícias entre junho de 2019 e maio de 2020, mas seis vezes desde a morte de Floyd.

O economista Michael França acha que o Brasil está começando a falar mais abertamente sobre raça. Este ano, ele e seus colegas do Insper, uma escola de negócios de São Paulo, criaram um “índice de igualdade racial” para medir disparidades em diferentes regiões. A situação está melhorando em alguns aspectos e piorando em outros.

As universidades públicas agora têm tantos alunos negros quanto brancos, mas, se 36% dos brancos de 18 a 24 anos concluíram a universidade ou estão estudando para obter um diploma, a proporção cai para 18% entre negros de 18 a 24 anos. O índice de França estima que levará 27 anos para que se alcance a igualdade racial. E um brasileiro negro tem quase três vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que um branco. (A maioria dos perpetradores também são negros). Nos Estados Unidos, uma pessoa negra tem sete vezes mais probabilidade de ser morta do que uma pessoa branca. Mas, no Brasil, as mortes de negros nas mãos de policiais representam uma parcela maior dos homicídios.

Esses números finalmente estão começando a despertar as pessoas, diz Irapuã Santana, da Educafro, um grupo de defesa dos direitos civis. Em 2017, o grupo entrou com uma ação coletiva contra as batidas policiais que resultou na ordem para que a polícia do Rio tomasse medidas para prevenir a perda de vidas, como ambulâncias de prontidão e não usar escolas como base para atirar. Depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu as batidas durante a pandemia, as mortes cometidas pela polícia do Rio caíram em um terço em 2020, salvando quase 600 vidas. A proibição ainda existia quando os policiais entraram no Jacarezinho. Eles chamaram a batida de “Operação Exceptis”.

Mas as autoridades do Rio se apegam obstinadamente a seus métodos. Em 2019, o governador disse que a polícia deveria “atirar na cabecinha” dos criminosos. Ele aboliu a secretaria de segurança, que fornecia uma camada de supervisão, e enfraqueceu as corregedorias internas (mais tarde, ele sofreu um processo de impeachment por irregularidades financeiras). Quando os ativistas argumentaram que os policiais deveriam ser responsabilizados pelas mortes no Jacarezinho, a polícia impôs sigilo ao inquérito interno por cinco anos. Um estudo de 2008 descobriu que 99% dos casos contra policiais do Rio foram encerrados sem acusações, muitas vezes sem uma investigação séria.

Esses fatos contrastam com São Paulo, onde a letalidade policial caiu desde que algumas unidades começaram a usar câmeras corporais (após a operação no Jacarezinho, a assembleia estadual do Rio ordenou que a polícia implementasse uma lei de 2009 que obriga seu uso). São Paulo está introduzindo o treinamento antirracismo, embora este tenha tido resultados mistos em outros países. O tenente-coronel negro que comanda o esforço, Evanilson Corrêa de Souza, não quer culpar o racismo pelas mortes em “territórios onde os criminosos estão armados até os dentes”. A polícia “entra nas favelas com a mentalidade de que vai matar ou morrer”, diz ele, apontando que os policiais negros constituem um terço da força policial, mas dois terços dos policiais mortos. “Estamos nos matando”. O racismo não é um problema do policiamento, é um problema da sociedade, diz ele.

Enquanto isso, os ativistas continuarão pressionando por mudanças. No ano passado, Mariana de Paula e Thiago Nascimento, um estudante de direito do Jacarezinho, ajudou a fundar o LabJaca, um think-tank voltado para moradores de favelas, para rastrear casos de covid-19 e incentivar as pessoas a levarem o vírus mais a sério. Após a operação, eles mudaram de foco, organizando um protesto e divulgando um vídeo que mostrava quantos uniformes escolares poderiam ser comprados com o custo das armas usadas pela polícia. Mas poucas empresas se mostraram dispostas a apoiar a nova campanha do LabJaca.

Um mês depois da operação, uma amiga de Mariana foi morta por bala perdida. Kathlen Romeu tinha 24 anos e estava com 14 semanas de gravidez. Era formada em design de interiores e morava em um apartamento novo em uma região mais segura do Rio. Ela tinha voltado para a favela para visitar a avó quando foi baleada pela polícia, afirmam testemunhas. Mariana foi ao noticiário nacional para denunciar o assassinato. No dia seguinte, seus colegas de trabalho a cercaram. “Vimos você na TV”, disseram eles. “Você está famosa!”. Dezenas de milhares de desconhecidos começaram a seguir Kathlen no Instagram, curtindo as fotos de sua barriga de grávida. “Você até pode dizer que todos os 27 mortos no Jacarezinho eram criminosos”, diz Mariana de Paula. “Mas um bebê não nascido?”. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA E RENATO PRELORENTZOU