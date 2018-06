Tiroteio assusta Rocinha, em fim de semana marcado por confrontos

Um novo tiroteio voltou a assustar neste domingo moradores da comunidade da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Batalhão de Choque entraram em confronto com criminosos por volta das 11h20 da manhã, na Rua 1.

Não há registro sobre feridos ou apreensões. De acordo com a polícia, a situação foi controlada e não há mais ocorrência de tiroteio na região no início da tarde deste domingo.

No começo da tarde de sábado, 7, um morador ficou ferido em tiroteio entre traficantes e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha (UPP Rocinha). De acordo com o comando da UPP, agentes faziam patrulhamento numa área conhecida como Vila Verde quando se depararam com criminosos armados. Houve troca de tiros. Durante as buscas pelos bandidos, um menor teria sido reconhecido pelos policiais como um dos participantes do confronto e foi aprendido.

Segundo a polícia, o morador ferido foi levado por populares à Unidade de Pronto Atendimento da Rocinha e em seguida encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas deveria receber alta em breve.

No fim da tarde de sábado, outro tiroteio gerou apreensão na comunidade. Houve confronto entre traficantes e policias do Batalhão de Polícia de Choque na Rua 2, mas ninguém ficou ferido, afirmou a PM. À noite, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam uma submetralhadora, duas granadas e uma mochila com drogas na localidade do Valão. A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia de Polícia.

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na Rocinha desde o último dia 18, como parte dos esforços para localizar e prender os envolvidos na disputa pelo tráfico de drogas na região.