Tiroteio causa incêndio na entrada do Complexo do Alemão

RIO - Desde as 17 horas deste sábado, 27, trocas de tiros voltaram a ocorrer na Avenida Itararé, uma das principais vias do Complexo do Alemão. Um dos disparos atingiu uma pequena confecção na margem da avenida, o que provocou incêndio no local. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo bar ao lado e barracos ao redor.

Moradores conseguiram arrombar a porta do bar, que estava fechado, e retiraram um homem desacordado do local. Ele teve parte do corpo queimado e desmaiou, intoxicado pela fumaça.

Mais cedo, o comandante-geral da PM do Rio, coronel Mário Sérgio Duarte, declarou que os traficantes que estão no complexo de favelas, na zona norte da capital, "devem se entregar enquanto há tempo". "Depois que entrarmos, as coisas vão ser extremamente complicadas", disse o policial. Segundo ele, isso vai ocorrer "a qualquer momento".

PMs e militares das forças armadas continuam fazendo contenções nas entradas das favelas. "Estamos chegando nos momentos finais para a retomada do Alemão. Estaremos do lado de fora por muito pouco tempo. Aqueles que querem se render devem fazer isso agora", declarou o comandante-geral da PM.

Números

A Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou nesta tarde o balanço das operações realizadas na sexta-feira, 26. Dez pessoas morreram, quatro foram detidas - entre elas, um menor - um policial militar foi ferido. A PM apreendeu nove fuzis, duas submetralhadoras Bereta, quatro espingarda calibre 12, uma carabina calibre 38, três metralhadoras 9mm, duas espingardas calibre 35, seis granadas de bocal, uma bomba caseira, oito coquetéis molotov e duas garrafas de gasolina.