Tiroteio com PMs deixa assaltante morto na zona oeste do Rio

Um tiroteio entre policiais militares e supostos bandidos terminou com a morte de um deles na manhã deste sábado na comunidade conhecida como Pantanal, no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio).

De acordo com informações do sub comandante do 31º Batalhão da Polícia Militar (Recreio), major Vanildo Sena, quatro bandidos roubaram pedestres na manhã de hoje, na Prainha, próximo ao local do tiroteio.

Os policiais militares foram avisados da ação e fizeram um cerco. Ao tentarem abordar os bandidos, houve a troca de tiros. Um dos supostos assaltantes foi atingido e morreu no local. Os outros três fugiram, mas foram presos posteriormente.

A PM informou que foram apreendidos um revólver, pertences das vítimas que tinham sido assaltadas, um carro e uma moto. O caso será registrado na central de flagrantes da 16ª DP (Barra da Tijuca).