Tiroteio deixa dois mortos e um ferido no Complexo do Alemão

Uma operação do Batalhão da PM de Olaria (16º BPM) no Morro da Chatuba, no Complexo do Alemão, deixou dois homens mortos e uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira, 26, na Penha, na zona norte do Rio. Até por volta das 11h30, a operação continuava com policiais realizando incursões dentro do veículo blindado da PM, apelidado de "Caveirão". De acordo com a polícia, Elias da Cruz, de 19 anos, morreu atingido por tiros durante o confronto entre policiais e traficantes. Para a PM, o rapaz integrava o grupo de traficantes que reagia à ação da polícia, mas familiares dele dizem que ele trabalhava numa loja de aquários da região. A segunda vítima foi identificada como Roberto Cirilo Ferreira dos Santos. Fabíola Gonçalves Vieira, de 24 anos, foi atingida por uma bala perdida no pé quando saía da favela para o trabalho. Ele é enfermeira do Hospital Getúlio Vargas, unidade que recebe a maior parte dos feridos e mortos em operações policiais no Complexo do Alemão. Internada no hospital, ela não corre risco perigo. As operações policiais do 16º BPM no Alemão têm sido praticamente diárias e fazem parte da estratégia de "pacificação" da região antes do início das obras de urbanização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no conjunto de favelas. T exto alterado às 11h52 para acréscimo de informações.