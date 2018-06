Tiroteio deixa três feridos e um morto em morro da zona norte

RIO - Tiroteio entre policiais militares e traficantes no Morro do Chaves, em Barros Filho, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 18, deixou três pessoas feridas e uma morta. Entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos. Amanda Massarelli foi ferida no tórax e levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, zona oeste.

De acordo com a direção do hospital, ela apresenta estado de saúde estável. Uma outra vítima também foi encaminhada à unidade. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dos outros feridos e o nome do morto, que seria um traficante.

Policiais informaram que o confronto aconteceu quando bandidos da facção Comando Vermelho (CV) tentavam invadir o Morro do Chaves, dominado pela facção Amigos dos Amigos (ADA). Policiais militares que faziam ronda na região teriam sido atacados a tiros pelos traficantes e reagiram. De acordo com o 41º Batalhão de Polícia Militar, foram apreendidos um fuzil, uma réplica de pistola, drogas e um rádio transmissor.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. O policiamento na região está reforçado.