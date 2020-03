Tiroteio deixa três mortos e ao menos um ferido na zona oeste do Rio

RIO - Três homens morreram e ao menos um ficou ferido em um ataque a tiros na noite de sexta-feira, 06, em um bar na Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Policiais do 18º BPM foram acionados. Eles encontraram três vítimas fatais caídas no chão e uma terceira num rio, ainda vivo.

Baleado, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde foi operado. Mais tarde um segundo ferido no tiroteio foi encaminhado para a mesma unidade. O local foi isolado para perícia. A 32ª DP e a Delegacia de Homicídios investigam o caso. A motivação do ataque ainda não foi informada.