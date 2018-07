Tiroteio deixa um morto e dois feridos na zona norte do Rio

RIO - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na noite dessa sexta-feira, 20, em Manguinhos, na zona norte do Rio. Os três foram baleados durante tiroteio entre criminosos e policias.

Segundo informações da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, policiais faziam patrulhamento na Avenida Don Helder Câmara, quando desconfiaram de um veículo. No momento em que abordaram os ocupantes do automóvel, criminosos armados que estavam na favela de Manguinhos começaram a atirar contra os agentes que atuavam na rodovia. Os policiais revidaram os tiros, e houve confronto.

Dois homens que passavam pelo local foram baleados. Um dos feridos foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. A outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um policial foi atingido por estilhaços e socorrido ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Agentes da Delegacia de Homicídios (DH) foram acionados para realizar a perícia no local do tiroteio.