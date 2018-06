Tiroteio deixa um morto em Santa Tereza após desfile de bloco

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em tiroteio no bairro de Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, onde, durante a manhã deste sábado, 30, desfilou o bloco Céu na Terra. A Polícia Militar confirmou a ocorrência, no início da tarde, mas disse não ter informações sobre os motivos do confronto.

O homem morto foi identificado como Rodrigo Braga dos Santos, de 25 anos, morador do Morro da Coroa, localizado no mesmo bairro. Os disparos começaram quando um grupo de foliões ainda estava no Largo das Neves, depois do desfile. Os dois feridos foram levados para o hospital municipal Souza Aguiar (centro).