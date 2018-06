Tiroteio deixa uma mulher morta e duas pessoas feridas no Alemão

RIO - Uma mulher foi morta e pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas em um tiroteio no complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira, 1º. A vítima teria sido baleada no rosto, dentro de casa, e morreu na hora.

Identificada como Elizabeth de Moura Francisco, de 40 anos, a mulher trabalhava na creche José Vieira da Silva, no morro do Alemão. Dentre os baleados estariam uma filha de Elizabeth, que tentou socorrê-la, e um homem não identificado até o início da noite.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram informados de que havia tiros na região e fizeram buscas na favela, mas não encontraram suspeitos.