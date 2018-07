Tiroteio em ação policial no Complexo do Alemão deixa homem ferido

RIO - Um suspeito ficou ferido durante um tiroteio entre policiais e criminosos na manhã desta quinta-feira, 19, no Complexo do Alemão, conjunto de favelas na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações publicadas pela Polícia Militar, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam uma granada e uma pistola após o confronto.

Uma operação policial ocorre simultaneamente em várias localidades do complexo de favelas. Desde o início da manhã, policiais seguem em busca dos suspeitos de participarem de ações criminosas na região, como ataques a bases de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), roubos de cargas e tráfico de drogas.

Leia mais notícias sobre o Rio de Janeiro

A ação conta com agentes do Bope, do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Grupamento Aeromóvel (GAM), em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

No Morro do Adeus, policiais da Unidade de Engenharia, Demolição e Transporte (UEDT) do Bope removem barreiras instaladas por criminosos nas vias públicas.

Na localidade conhecida como Adeus e Baiana, onde está instalada uma UPP, os agentes prenderam um suspeito. Foram apreendidos uma pistola de calibre restrito, maconha, cocaína e lança-perfume.