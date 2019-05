Tiroteio em Angra dos Reis causa interrupção na Rio-Santos

RIO - Um intenso tiroteio em Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, chegou a causar a interrupção do tráfego pela rodovia Rio-Santos na manhã desta quinta-feira, 9. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros envolve facções rivais.

O confronto ocorre na comunidade Sapinhatuba, que fica às margens da rodovia. A PM se deslocou para a região, mas ainda não há informações sobre prisões ou vítimas.

O aplicativo Onde Tem Tiroteio publicou um vídeo que seria de um veículo atingido por disparos enquanto trafegava pela Rio-Santos. O motorista não se feriu.

No sábado, 4, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), causou polêmica após acompanhar uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), um grupo de elite da Polícia Civil fluminense, em Angra dos Reis. Ele sobrevoou uma comunidade e gravou vídeo no helicóptero, ao lado de um policial que apontava o fuzil.