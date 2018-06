Tiroteio em baile funk deixa três mortos e dez feridos

Homens em um carro dispararam na madrugada deste sábado, 11, contra traficantes que estavam num baile funk no Conjunto Residencial de Antares, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Treze pessoas foram atingidas. Segundo a polícia, Paulo Roberto Felisberto de Lima, 46, o primo dele, Harlei de Jesus de Castro, 17, e Elisângela Souza Oliveira, 16, morreram no Hospital Estadual Pedro II. Outras dez pessoas ficaram internadas, duas em estado grave. Segundo a polícia, os bandidos fazem parte de uma facção rival dos traficantes que controlam a área. Mas moradores contaram outra versão do crime, que ocorreu por volta das 3 horas. Um traficante teria dados tiros para o alto mas não suportou o peso da submetralhadora e teria atirado a esmo.