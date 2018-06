Tiroteio em favela com UPP deixa dois PMs e dois moradores feridos

RIO - Dois policiais militares e dois moradores da Vila Cruzeiro, no Complexo de Favelas da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, ficaram feridos após tiroteio com bandidos na noite deste domingo, 24. Nenhum deles teve o nome revelado.

Uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro patrulhava por volta das 20h a localidade conhecida como Vacaria e desconfiou de dois homens que estavam em uma moto. Os policiais mandaram a dupla parar. Os suspeitos desceram do veículo e dispararam contra os policiais, que revidaram, segundo o Comando de Polícia Pacificadora (CPP).

Ainda de acordo com o CPP, em outros pontos da Vacaria, bandidos atiraram contra os policiais.

Os moradores foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, medicados e liberados em seguida. Um PM foi baleado no abdome e o outro na perna. O primeiro permanece internado no Getúlio Vargas, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Já o segundo passa bem e foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, zona norte.

O Conjunto de Favelas da Penha fica ao lado do Complexo do Alemão; ambos foram ocupados juntos pelas Forças Armadas, em novembro de 2010, que posteriormente passaram o comando para a PM do Rio, por meio das UPPs.

O caso foi registrado na 22ª Delegacia de Polícia (Penha) e o policiamento segue reforçado na região.

Mais um PM morto. Neste domingo, mais um PM de UPP morreu no Rio: de folga, dois policiais da UPP da Mangueira foram atacados por uma dupla em uma motocicleta em Irajá, na zona norte da cidade. O sargento Flávio Figueiredo Lordello morreu no local. O outro PM, não identificado, foi levado para o hospital; ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

No Morro dos Macacos, em Vila Isabel, também na zona norte, dois PMs da UPP local foram recebidos a tiros quando faziam patrulhamento na Rua Senador Nabuco, que dá acesso à comunidade. O soldado Valter Andrade, de 29 anos, foi atingido na coxa, internado no Hospital Federal do Andaraí e seu estado é grave. O outro soldado foi atingido de raspão na cabeça e já recebeu alta.