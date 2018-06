Tiroteio em Queimados, no Rio, deixa um morto e feridos

RIO - Tiros disparados de dentro de um veículo deixaram ao menos um morto e 8 feridos no fim da tarde deste domingo, 8, na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro O crime aconteceu em frente a uma lanchonete no centro da cidade.

Segundo informações preliminares do Batalhão de Queimados, um Fiat Uno de cor prata passou pelo Centro da cidade efetuando disparos de arma de fogo, atingindo várias pessoas que estavam em frente a uma lanchonete, na Praça dos Eucaliptos. O número de baleados não foi confirmado.

A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento e não deu maiores detalhes. A investigação esta sendo feita pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Uma foto que circula nas redes sociais mostra três pessoas caídas e marcas de sangue em frente à lanchonete.

