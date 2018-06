Tiroteio entre traficantes e polícia deixa dois feridos no Rio

Um intenso confronto entre policiais e traficantes deixou um PM e um criminoso feridos no Morro do Adeus, subúrbio do Rio, na tarde desta terça-feira, 4. Um carro blindado da polícia, conhecido como caveirão, quebrou na favela. Os PMs chegaram a ficar encurralados e outros três blindados seguiram em apoio. A equipe foi resgatada. O conflito começou quando policiais do 22.º Batalhão (Maré) faziam incursão no morro, no início da tarde. Os traficantes reagiram. No confronto, o cabo Ronaldo dos Santos Bustamante, de 32 anos, foi atingido no braço direito por um tiro de fuzil. Anderson Vieira Pereira, de 24 anos, apontado pelos policiais como um dos traficantes que trocavam tiros, ficou ferido no braço esquerdo. Eles foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso e não correm risco de morrer. Os policiais do Batalhão da Maré receberam reforço de homens dos batalhões de Olaria e Rocha Miranda. A Avenida Itararé, que separa os morro do Adeus e do Alemão, chegou a ficar interditada, para evitar que motoristas fossem atingidos por balas perdidas.