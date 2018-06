Tiroteio na Favela da Rocinha deixa três pessoas feridas

RIO - Três pessoas foram baleadas durante tiroteio na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 31. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) patrulhavam a localidade conhecida como Beco 199, quando começou uma troca de tiros com criminosos.

Um bandido identificado como Josiel Rafael Silva, de 43 anos, e dois moradores foram feridos e encaminhados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul. Com Silva, foi encontrada uma submetralhadora calibre 9 milímetros. Uma mulher foi presa por tentar tirar a arma apreendida das mãos dos militares. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon).

Ainda no sábado, tiros foram ouvidos em outros pontos da comunidade. Agentes de outras UPPs, do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) das UPPs, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM e do 23ª Batalhão reforçaram o policiamento no local.