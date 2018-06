Tiroteio no Alemão interrompe teleférico por 20 minutos

RIO - Um tiroteio nesta segunda-feira, 11, interrompeu a circulação do teleférico do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, entre 10h36 e 10h56. Segundo relatos, os disparos partiam da comunidade da Grota. Nas redes sociais, moradores alertavam sobre os tiros e mostravam preocupação com o horário de retorno das crianças da escolas.

Em nota, o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Alemão afirmou que "foram ouvidos disparos na comunidade", mas não informou que partiram de confronto entre traficantes e policiais. "Ações de varredura estão sendo realizadas na região e, até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões", diz o texto.