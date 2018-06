Tiroteios deixam um morto e três feridos em comunidades do Rio

RIO - Uma mulher de 35 anos ficou ferida após ser atingida por um tiro na cabeça durante um confronto entre traficantes e policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro dos Macacos, na zona norte do Rio de Janeiro. Aline Souza da Silva estava em casa, na Rua Senador Nabuco, em Vila Isabel, na noite desta terça-feira, 23, quando foi ferida pelo disparo. Ela foi socorrida para o Hospital do Andaraí, no mesmo bairro.

Pouco depois, ela precisou ser transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central, por falta de neurologista na unidade. O quadro clínico dela é estável. O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia, no Grajaú, zona norte.

Outro crime. Já na tarde desta terça-feira, em uma comunidade da zona oeste, um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas por tiros. Nenhum deles foi identificado. O crime, investigado pela Delegacia de Homicídios, aconteceu na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, por volta das 15h. Os feridos foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A perícia foi realizada por agentes da Polícia Civil, que buscam imagens de câmeras de segurança dos arredores. Já de acordo com a Polícia Militar, um suspeito em uma moto teria atirado nas vítimas.