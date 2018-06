Tom Jobim é melhor opção para receber vôos, diz estudo

O governador do Rio, Sérgio Cabral, deve entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira, 2, em Brasília, um estudo técnico da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) defendendo o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, como parte da solução da crise aérea. O estudo diz que o aeroporto carioca é a melhor opção para absorver vôos que iam e vinham de Congonhas, que deixou de ter a função de "hub", distribuidor de vôos nacionais, depois do acidente no mês passado. A informação é da Firjan. O investimento necessário para as obras que iriam adequar o Galeão, cujo nome oficial é Tom Jobim em homenagem ao compositor do "Samba do Avião", a receber vôos que iam e saíam de Congonhas é de R$ 150 milhões, segundo a Firjan, e já estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), quem também prevê mais R$ 90 milhões para outras obras no aeroporto. De acordo com a Firjan, o investimento por passageiro por ano para substituir Congonhas seria de R$ 21 no Tom Jobim, de R$ 200 para a construção de um novo aeroporto em São Paulo, de R$ 166,60 para uma terceira pista em Guarulhos e de R$ 1.000 para a expansão de Viracopos, em Campinas, mais alto inclusive devido a custos altos de desapropriação de áreas próximas ao aeroporto. O Tom Jobim usa hoje pouco mais da metade de sua capacidade, que é de 15 milhões de passageiros por ano, diz a Firjan. A Infraero chegou a defender o aumento do uso do Tom Jobim tirando vôos de São Paulo no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Na época, o então presidente da Infraero, Fernando Perrone, encontrou forte oposição entre os paulistas e o plano foi abandonado. O estudo será entregue também na quinta ao governador pelo presidente da entidade, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira. O líder empresarial está preocupado e indignado com o caos aéreo, já tendo defendido a abertura do mercado de vôos domésticos às empresas aéreas estrangeiras em evento na Firjan, em que pediu ajuda ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Clifford Sobel. A nota técnica da Firjan sobre o tema abre dizendo que "a existência de um sistema aeroportuário que traga confiança aos passageiros e ao mundo de negócios é pré-requisito essencial para o desenvolvimento atual do País".