Traficante de quadrilha internacional é preso em Ipanema

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quarta-feira, 7, um traficante internacional de drogas que vendia entorpecentes a altos preços para jovens de classe média alta da zona sul. Patrick Rubio Calmon de Aguiar, de 27 anos, foi pego em casa, na Rua Barão da Torre, em Ipanema, por policiais da 45ª Delegacia de Polícia (Complexo do Alemão). No local, agentes encontraram drogas, adquiridas em viagens para o exterior, e dinheiro.

Segundo o delegado Fábio Asty, titular da unidade, foram apreendidos haxixe paquistanês e sementes para plantio, metanfetamina, wax e water hash de Amsterdam e skank.

Foram encontrados também R$ 19.200, 100 euros e US$ 268. De acordo com a investigação, Aguiar integra uma quadrilha internacional de tráfico de drogas, que tem sede em Amsterdam, na Holanda.