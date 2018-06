Traficante é preso no Rio, acusado de abusar da filha de dois anos

RIO - Acusado de estuprar a filha de dois anos, o traficante Alexsandro da Rocha Pimentel, conhecido como Cavalinho, foi preso na noite desta terça-feira, 29, por policiais da 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita, cidade da Baixada Fluminense). Ele atuava como gerente do tráfico de drogas do Morro da Chatuba, em Mesquita.

O crime foi praticado na madrugada desta segunda-feira, 28, na casa onde moravam na Rua Magno de Carvalho, na favela. A mãe da criança percebeu que a filha estava com sangramento na vagina e a levou para o atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada. Depois, ela registrou o crime na delegacia. A polícia pediu exame de corpo de delito da criança, que permanece internada no hospital por causa das lesões.

Pimentel tem anotações criminais por tráfico e associação ao tráfico de drogas, tentativa de homicídio, lesão corporal e porte de arma. Ele foi encontrado pelos policiais em uma favela na Estrada Rio do Pau, próximo ao Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro.