Traficante metralhou loja do McDonald's por não receber 40 lanches de graça

RIO - Uma lanchonete do McDonald's foi metralhada após um funcionário se recusar a fornecer 40 sanduíches, batatas fritas e refrigerantes de graça a um traficante. O caso aconteceu no início de agosto no bairro de Bonsucesso, zona norte do Rio, mas só foi revelado agora. As informações são do RJTV, da TV Globo.

++Forças Armadas deixam Rocinha nesta sexta-feira, diz Jungmann

O ataque aconteceu momentos após o gerente da lanchonete se recusar a fornecer os lanches. Irritado com a recusa, o criminoso saiu do local e voltou dez minutos mais tarde com um grupo de comparsas. Eles metralharam a lanchonete, que àquela hora estava com grande presença de clientes, incluindo crianças. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Civil, um dos responsáveis pelo ataque é Michael Faria de Souza, de 23 anos. Ele é apontado como traficante do Morro do Adeus, no subúrbio carioca.

++Comando diz que militar que usou máscara de caveira na favela será advertido