Traficantes trocam tiros com a PM e morrem em Belford Roxo

SÃO PAULO - Cinco traficantes morreram, durante a noite de quarta-feira, 3, após se envolverem num tiroteio, no final da tarde, com policiais militares do 39º Batalhão num dos acessos ao Morro do Machado, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A exemplo de um policial militar, também ferido, mas de raspão, o grupo estava internado no Hospital Municipal Jorge Júlio Costa dos Santos (do Joca). O policial, transferido para uma unidade hospitalar da corporação, já foi liberado. Com os criminosos, ainda não identificados segundo a PM, foram apreendidas drogas, três pistolas, uma escopeta e uma granada.

Segundo a Polícia Militar, os policiais de deslocaram até o morro após receberem denúncias e que moradores estavam sendo expulsos de suas casas pelos criminosos. No momento em que entravam no morro, os policiais flagraram os suspeitos, dando início ao tiroteio. O caso foi registrado na 54ª Delegacia, de Belford Roxo.