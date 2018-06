Trem bate em carro no subúrbio do Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um trem bater em um carro na manhã desta quinta-feira, 5, no ramal de Belford Roxo, em uma passagem de nível de Costa Barros, no subúrbio do Rio. O veículo teria sido arrastado pelo trem por vários metros. A composição seguia em direção à Central do Brasil.

Entre os feridos está uma mulher e uma criança. As vítimas foram levadas para hospitais da região, mas ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O Corpo de Bombeiros enviou equipes de resgate para o local às 7 horas. Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram enviadas para prestar socorro às vítimas.

Procurada, a SuperVia, concessionária responsável pelos trens, disse que nenhum passageiro se feriu. Devido ao acidente, os clientes desembarcaram na linha e caminharam até a estação de Costa Barros, onde prosseguiram viagem em outras composições, nos horários de 7h22 e 7h35. Em nota, a companhia afirmou que a circulação no ramal Belford Roxo não foi interrompida. Segundo a concessionária, os trens circulam com intervalos regulares. A SuperVia informou ainda que a passagem de nível é oficial e possui sinalização visual e luminosa conforme as normas da ABNT. As causas do acidente serão investigadas.

Notícia atualizada às 08h21