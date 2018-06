Trem da SuperVia descarrila próximo à Estação Nova Iguaçu

RIO - Um trem que seguia para o centro do Rio de Janeiro descarrilou na manhã desta quarta-feira, 6, na altura da Estação Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a SuperVia, concessionária que administra as linhas de trem do Rio, não houve feridos no acidente. Depois do descarrilamento, por volta das 6h, a composição ainda bateu em um poste da linha férrea. Os bombeiros foram acionados, mas só uma pessoa foi atendida.

Por causa do descarrilamento, o Ramal Japeri operou apenas entre as Estações Presidente Juscelino e Central do Brasil, com intervalos irregulares. As oito estações fechadas foram reabertas às 7h30, de acordo com informe da SuperVia.

Ainda segundo a SuperVia, foi iniciada de forma imediata a "distribuição de vale viagem aos passageiros". Técnicos da empresa permanecem no local fazendo reparos e os intervalos do ramal Japeri seguem irregulares.

A concessionária informou ainda que está apurando as causas do incidente.