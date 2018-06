Tremor esvazia prédio da Justiça Federal no Rio

O edifício da Justiça Federal no Rio de Janeiro foi esvaziado na tarde de hoje depois que funcionários sentiram forte tremor. Segundo relatos, os móveis chegaram a se mexer. Engenheiros da Defesa Civil municipal estiveram no local, mas não constataram nenhuma irregularidade. O prédio foi liberado no fim da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a trepidação foi mais intensa no 10.º andar. "Ao que parece, o tremor foi localizado. Provavelmente algum equipamento mecânico, como a máquina do elevador, causou esse desconforto. A princípio não houve movimentação de terra", afirmou o coordenador da Defesa Civil do município, coronel João Carlos Mariano. Reforça a tese do coordenador o fato de o tremor não ter sido percebido em prédios da vizinhança. Segundo ele, o departamento recebeu seis pedidos de socorro a respeito da trepidação - um fax encaminhado pela administração do edifício e cinco ligações feitas a partir do prédio. "Nenhuma outra comunicação foi feita por vizinhos", afirmou Mariano. Os dois engenheiros da Defesa Civil que estiveram no prédio relataram que não houve abalo da estrutura.