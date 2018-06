Trens se chocam e 40 ficam feridos na Baixada Fluminense

RIO - Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois trens da Supervia, ocorrida às 20h20 desta segunda-feira, 5, no ramal Japeri. Uma das composições estava parada na estação Presidente Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Até as 21h30, porém, não havia informações sobre o número de pessoas feridas nem sobre o estado de saúde delas.

A Supervia divulgou uma nota a respeito: "Às 20h20 desta segunda-feira, um trem que seguia da Central do Brasil para Japeri abalroou outra composição que se encontrava na estação Juscelino. O Corpo de Bombeiros e o Grupamento de Polícia Ferroviária foram imediatamente acionados para prestar o atendimento necessário. Técnicos da SuperVia estão no local para apurar as causas do incidente e dar a assistência necessária aos passageiros. Devido a essa ocorrência, a circulação no ramal Japeri encontra-se suspensa. A SuperVia prestará todo o atendimento necessário aos passageiros".