Três agências bancárias são atacadas durante a madrugada no Rio

SÃO PAULO - Três agências bancárias no centro e na zona norte do Rio de Janeiro foram atacadas na madrugada desta quinta-feira, 17. Ninguém foi preso em nenhuma das ações.

De acordo com a Polícia Militar, suspeitos invadiram duas agências na Avenida Marechal Floriano, no centro do Rio. A PM não confirmou uso de explosivos na ação. Os locais foram isolados, mas ninguém foi preso até o momento.

Um pouco mais tarde, no início da manhã, os militares foram novamente acionados para averiguar um ataque contra um caixa eletrônico no Cachambi, na zona norte da capital fluminense. A entrada e as máquinas da agência foram danificadas. Os suspeitos fugiram do local e não foram detidos.

Em todas as três ocorrências não foram informadas as quantias roubadas.

Zona sul. Nesta segunda-feira, criminosos também atacaram uma agência bancária em Laranjeiras, na zona sul da capital. O mesmo local havia sido alvo de ação semelhante na semana passada. Segundo a PM, criminosos utilizaram explosivos para realizar o roubo.