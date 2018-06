Três continuam desaparecidos após ribeirão transbordar em MG

Três pessoas continuavam desaparecidas por volta das 13h30 deste domingo, 28, após serem levadas por uma enxurrada na madrugada, no município de Prata, no Triângulo Mineiro. Veja também: Sobe para 136 número de mortos em Santa Catarina Número de casos de leptospirose bate recorde em SC Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um ribeirão da cidade transbordou e atingiu duas motos e um veículo Gol, que trafegavam pela Rodovia MH-497, por volta das 5 horas. Os motociclistas foram socorridos por moradores da região e passam bem, mas o Gol foi levado pela enxurrada. O veículo ainda não havia sido localizado, segundo os bombeiros. Desabamento Três pessoas ficaram feridas após uma residência desabar, no bairro Perobas, em Contagem, segundo a Defesa Civil. As vítimas ficaram embaixo dos escombros, mas foram socorridas com vida e levadas para o Hospital Municipal de Contagem, onde ficaram em observação.